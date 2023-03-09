Росія має достатньо ракет на складах, вона також може їх виробляти. Крім того, є ракети С-300, С-400, якими ворог може дістати Києва з Брянської області. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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За словами Нарожного, ракетні удари з боку окупантів можуть продовжуватися. "Зараз ми нічого з цим не можемо зробити. Поки не будуть розгорнуті Patriot, поки ми не відкинемо ворога з прифронтових міст, загроза зберігається", – стверджує Нарожний.

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Військовий експерт наголосив, що системи Patriot діють проти звичайних цілей на 180 кілометрів, а проти балістичних ракет – 40 кілометрів.

Ми не зможемо захистити територію всього Києва проти балістичних ракет, про інші міста годі й говорити. Нам передадуть 8 систем. Для порівняння, багата Японія має більше ніж 200 систем у наявності, але в них не уся територія захищена,

– наголосив Нарожний.

Він акцентує: логіка усіх систем ППО й ПРО не втому, щоб побудувати величезний щит. "Ми повинні знищувати ракети, носії ракет й ворога, який буде їх запускати", – сказав військовий експерт.

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