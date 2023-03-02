Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще 5 – в состоянии средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Пострадали окрестные дома
Кроме разрушенного пятиэтажного дома пострадали еще 15 многоэтажек. У них выбило окна и повреждены балконы.
Спасатели ГСЧС и специалисты городской аварийно-спасательной службы продолжают работать: разбирают завалы и демонтируют поврежденные элементы дома. Вывозят строительный мусор, закрыли плитами OSB окна в восьми домах. Работы продолжаются.
Жителям помогают
На месте атаки дежурят соцработники, психологи. Также есть коммунальный автобус с генератором. Жителям помогают волонтеры и представители благотворительных организаций.
Последствия удара
Удар по Запорожью: что известно
- Ночью 2 марта оккупанты нанесли очередной ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Чрезвычайники спасли 11 человек.
- Враг атаковал город с ЗРК С-300. Ракета попала в пятиэтажный дом. В результате часть его рухнула.
- В Офисе генпрокуратуры сообщали, что, по предварительной информации, погибли 4 человека. Еще восемь получили ранения. Кроме того, 5 человек считались пропавшими без вести, в том числе ребенок.