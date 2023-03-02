Девушка рассказала, что провела под завалами 5 часов. Она опубликовала в инстаграме несколько фото, в частности, как под завалами дома в Запорожье обнимала своего котика, пишет 24 Канал.

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Екатерину спас из-под завалов спасатель Павел

Девушку спас спасатель Павел. "Спасатели... Спасатель Павел, вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – написала она.



Екатерина вместе с котом под завалами / Фото из инстаграма девушки

Удар русских военных полностью разрушил дом девушки. Поэтому она просит помощи у неравнодушных. Вот номер карты девушки 5375 4115 0534 7935 и ее подруги Оли 5375 4115 0902 3250.



Девушка опубликовала фото, как была под завалами / Фото из инстаграма Екатерины

Также Екатерина опубликовала первые кадры, когда ее извлекли из-под завалов разрушенного российскими террористами дома.

Первые минуты после того, как Екатерину достали из-под завалов: видео

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