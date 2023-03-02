Дівчина розповіла, що провела під завалами 5 годин. Вона опублікувала в інстаграмі кілька фото, зокрема, як під завалами будинку в Запоріжжі обіймала свого котика, пише 24 Канал.

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Катерину врятував з-під завалів рятувальник Павло

Дівчину врятував рятувальник Павло. "Рятувальники... Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви", – написала вона.



Катерина разом з котом під завалами / Фото з інстаграму дівчини

Удар російських військових повністю зруйнував дім дівчини. Тому вона просить допомоги в небайдужих. Ось номер карти дівчини 5375 4115 0534 7935 та її подруги Олі 5375 4115 0902 3250.



Дівчина опублікувала фото, як була під завалами / Фото з інстаграму Катерини

Також Катерина опублікувала перші кадри, коли її витягли з-під завалів зруйнованого російськими терористами будинку.

Перші хвилини після того, як Катерину дістали з-під завалів: відео

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