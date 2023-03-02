Дівчина розповіла, що провела під завалами 5 годин. Вона опублікувала в інстаграмі кілька фото, зокрема, як під завалами будинку в Запоріжжі обіймала свого котика, пише 24 Канал.
Дізнайтесь більше Знищили цілий під'їзд: кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла до чотирьох
Катерину врятував з-під завалів рятувальник Павло
Дівчину врятував рятувальник Павло. "Рятувальники... Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви", – написала вона.
Катерина разом з котом під завалами / Фото з інстаграму дівчини
Удар російських військових повністю зруйнував дім дівчини. Тому вона просить допомоги в небайдужих. Ось номер карти дівчини 5375 4115 0534 7935 та її подруги Олі 5375 4115 0902 3250.
Дівчина опублікувала фото, як була під завалами / Фото з інстаграму Катерини
Також Катерина опублікувала перші кадри, коли її витягли з-під завалів зруйнованого російськими терористами будинку.
Перші хвилини після того, як Катерину дістали з-під завалів: відео
Росія скоїла теракт у Запоріжжі: що відомо
- Вночі 2 березня Росія завдали чергового ракетного удару по житловому будинку Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. З-під завалів зруйнованих будівельних конструкцій деблокували 2 загиблих. Станом на 17:00 ліквідація наслідків ракетного удару все ще тривала.
- В Офісі генпрокуратури повідомили, що, за попередньою інформацією, загинуло чотири людини. Ще восьмеро зазнали поранень. Крім того, п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, зокрема дитина.
- На ракетний терор російських окупантів у Запоріжжі відреагував український президент Володимир Зеленський. Глава держави, зазначив, що Росія хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору.
- В Офісі генпрокурора зазначають, що приліт зафіксували близько 01:30. Окупанти обстріляли один з житлових кварталів Запоріжжя. За попередньою інформацією, ворог атакував місто з ЗРК С-300. Ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина його завалилася.