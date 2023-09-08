Уточним, что враг атаковал областной центр утром 8 сентября. Взрыв прогремел около 05:30. Это очередной террористический акт со стороны российской армии, поскольку под прицелом были мирные люди и их дома.
Смотрите также Попадание ракеты в Сумах, удар по Кривому Рогу с жертвой: что известно об атаке Украины 8 сентября
Пострадавшие в результате удара по Сумам
Как отметили в мэрии Сум, по состоянию на 12:00 8 сентября было известно о четырех пострадавших. Один человек доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, а остальные получили помощь на месте.
Больше всего повреждены три здания. На помощь зарегистрировались представители более 80 домохозяйств. Также пострадавшим предложено временное поселение.
В то же время в ГСЧС сообщали, что из-под завалов удалось спасти двух человек – супругов пожилого возраста:
- мужчину 1953 года рождения;
- женщину 1958 года рождения.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел опубликовали видео, на котором видны первые минуты после вражеского удара. Ролик сняли бодикамеры патрульных полицейских, которые сразу приехали на место происшествия.
Что происходило на месте удара в первые минуты: видео МВД
Смотрите также Погиб полицейский: что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки на Кривой Рог
Вспомним напоследок, что 8 сентября оккупанты также атаковали ракетой Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего есть погибший, а также пострадавшие. В то же время были повреждены несколько административных зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.