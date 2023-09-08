Уточним, что враг атаковал областной центр утром 8 сентября. Взрыв прогремел около 05:30. Это очередной террористический акт со стороны российской армии, поскольку под прицелом были мирные люди и их дома.

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Пострадавшие в результате удара по Сумам

Как отметили в мэрии Сум, по состоянию на 12:00 8 сентября было известно о четырех пострадавших. Один человек доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, а остальные получили помощь на месте.

Больше всего повреждены три здания. На помощь зарегистрировались представители более 80 домохозяйств. Также пострадавшим предложено временное поселение.

В то же время в ГСЧС сообщали, что из-под завалов удалось спасти двух человек – супругов пожилого возраста:

мужчину 1953 года рождения;

женщину 1958 года рождения.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел опубликовали видео, на котором видны первые минуты после вражеского удара. Ролик сняли бодикамеры патрульных полицейских, которые сразу приехали на место происшествия.

Что происходило на месте удара в первые минуты: видео МВД

Обратите внимание! По словам городского головы, один дом в результате этого удара был полностью разрушен, а много других – повреждены. Люди могут обратиться за помощью.

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Вспомним напоследок, что 8 сентября оккупанты также атаковали ракетой Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего есть погибший, а также пострадавшие. В то же время были повреждены несколько административных зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.