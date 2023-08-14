В Воздушных силах призывали направлять людей срочно в укрытие. Пока неизвестно, сколько именно "Калибров" оккупанты пустили на Юг нашего государства.

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В Одессе раздались взрывы

Местные телеграм-каналы сообщили, что в Одессе около 2 часов 9 минут раздались взрывы. Предварительно работала украинская противовоздушная оборона.

Кроме того, в телеграм-канале Monitor предупредили, что "Калибры" маневрируют и могут вернуться в город. Авторы канала призвали одесситов внимательно отнестись к предупреждениям и направиться в укрытие.

На Юге россияне угрожали "Калибрамы"

В Воздушных силах объявили тревогу на Юге примерно в 1 час 43 минуты. В частности, там предупредили об угрозе обстрела региона российскими ракетами.

Херсонская, Николаевская, Одесская области – ракетная опасность!

– сказали в Воздушных силах.

До этого в мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что оккупанты могли, кроме "Калибров", также пустить и фальш-цель, однако эту информацию опровергли в Воздушных силах.

В Monitor также предупредили, что предварительно несколько целей летит в направлении Одесской области. Они призвали граждан области не пренебрегать безопасностью.

В то же время в мониторинговом телеграм-канале отметили, что "Калибры", меняя траекторию, двигаются в направлении Одесской области. К тому же потенциальная угроза также для Николаевской области.

В Воздушных силах также предупредили о движении ракет в сторону Одессы. В то же время, местные телеграм-каналы сообщают о работе украинского ПВО.

"Группа ракет в направлении Одессы. Срочно в укрытие!" – сказали в Воздушных силах.

Затем в Воздушных силах сказали о тревоге в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Там – ракетная опасность.

В ОК "Юг" предупреждали об угрозе "Калибров"