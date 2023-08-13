Этот корабль является носителем российских ракет типа "Калибр". Назаров также призвал не паниковать, а прислушиваться к заявлениям украинских военных.
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Есть угроза атаки Украины "Калибрамы"
Полковник подчеркнул, что ОК "Юг" отслеживает ситуацию в Черном море. Он также подчеркнул, что, кроме этого, ракетоносителя россияне могут вывести и другие суда, в том числе и подводные.
На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров". Готовность к пуску 8 "Калибров" очевидна,
– подчеркнул Назаров.
О ситуации с российскими кораблями в Черном море также высказалась в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что с военной точки зрения военные оценивают ситуацию как стабильно напряженную.
"В Черном море находится развернутая корабельная группировка врага – это и боевые корабли, и суда снабжения, и пограничная служба, корабли патрульного типа", – сказала она.
Гуменюк также подчеркнула, что оккупанты пытаются контролировать побережье вдоль Крыма, а также максимально разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей.
Она также подчеркнула, что на российских судах снабжения могут размещаться, в том числе, и беспилотные летательные аппараты разведывательного и оперативно-тактического типа. Последние тоже могут нести на себе боеприпасы.
Недавно Россия отчитывалась об "остановке" судна в Черном море
- Российское минобороны 13 августа отчиталось, что оно якобы остановили судно "Сукра Окан" под флагом Палау, Оно двигалось в украинский Измаильский морской торговый порт.
- Информацию о приостановлении этого судна опровергла пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что эта информация не подтверждает ни один из официальных источников, кроме минобороны России
- Кроме того, расследователи InformNapalm получили доказательства от моряков, наблюдавших за судном, что экипаж "Сукра Окан" не пошел на требования и устрашения россиян. Таким образом, информация российского министерства обороны всего лишь – фейк.