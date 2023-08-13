Цей корабель є носієм російських ракет типу "Калібр". Назаров також закликав не панікувати, а дослухатися до заяв українських військових.

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Є загроза атаки України "Калібрами"

Полковник наголосив, що ОК "Південь" відстежує ситуацію у Чорному морі. Він також наголосив, що, окрім цього ракетоносія росіяни можуть вивести й інші судна, в тому числі й підводні.

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров". Готовність до пуску 8 "Калібрів" очевидна,

– наголосив Назаров.

Про ситуацію з російськими кораблями у Чорному морі також висловилася в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що з військової точки зору військові оцінюють ситуацію, як стабільно напружену.

"У Чорному морі перебуває розгорнуте корабельне угруповання ворога – це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба, кораблі патрульного типу", – сказала вона.

Гуменюк також наголосила, що окупанти намагаються контролювати узбережжя вздовж Криму, а також максимально викривати надводну обстановку за допомогою бойових кораблів.

Вона також підкреслила, що на російських суднах забезпечення можуть розміщуватися, в тому числі, й безпілотні літальні апарати розвідувального й оперативно-тактичного типу. Останні також можуть нести на собі боєприпаси.

Нещодавно Росія звітувала про "зупинку" судна у Чорному морі