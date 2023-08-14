Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Несмотря на это, она отметила, что это не означает, что партнерство России и Ирана полностью прекратилось, передает 24 Канал.

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Что происходит с поставкой "Шахедов" в Россию

Гуменюк отметила, что в настоящее время украинские военные не наблюдают активную перевозку беспилотников типа "Шахед" из Ирана в Россию. Однако, по ее словам, нельзя утверждать, что закончилось сотрудничество этих двух государств.

Фактически не фиксируем в настоящее время такой активной грузовой перевозки из Ирана в Россию. И это может свидетельствовать, что поставки приостановлены,

– сказала она.

Кроме этого, она отметила, что россияне все же продолжают свой террор, в частности ракетный и обстреливают прифронтовые территории нашего государства с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов берегового или наземного базирования, а также систем С-300.

Какая ситуация сейчас с ракетными ударами

Наталья Гуменюк подчеркнула, что 13 августа по состоянию на 16.15 корабельной группировки ракетоносителей в Черном море на дежурстве нет. По ее словам, это может свидетельствовать, что эти ракетоносители находятся в стадии подготовки, либо снаряжения, либо готовы и пока держатся в пунктах базирования для вывода под конкретную активную деятельность.

"В общем, между массированными ракетными ударами россияне, как правило, выдерживали до двух недель, иногда чуть больше или меньше. Если говорить о необходимости подготовить потенциал и разрешить все действия, это как раз объективный такой период, который они должны выдерживать между массированными ракетными ударами", – отметила спикер ОК "Юг".

Несмотря на это, она подчеркнула, что в промежутке между массированными обстрелами россияне все же применяют точечные ракетные удары. Поэтому, по ее мнению, говорить, что оккупанты прекратили террор, еще рано.

В заключение она подчеркнула, что военные понимают, что захватчики могут накапливать силы или переориентировать тактику своих действий. Поэтому ОК "Юг" активно отслеживает ситуацию и сообщает о последних изменениях.

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