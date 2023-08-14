Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Попри це, вона зауважила, що це не означає, що партнерство Росії та Ірану абсолютно припинилося, передає 24 Канал.

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Що відбувається з постачанням "Шахедів" до Росії

Гуменюк зауважила, що наразі українські військові не спостерігають активного перевезення безпілотників типу "Шахед" з Ірану до Росії. Однак, за її словами, що не можна стверджувати, що закінчилась співпраця цих двох держав.

Фактично не фіксуємо наразі такого активного вантажного перевезення з Ірану в Росію. І це може свідчити про те, що постачання тимчасово призупинені,

– сказала вона.

Крім цього, вона наголосила, що росіяни все ж продовжують свій терор, зокрема, ракетний та обстрілюють прифронтові території нашої держави з використанням оперативно-тактичних ракетних комплексів берегового або наземного базування, а також систем С-300.

Яка ситуація наразі з ракетними ударами

Наталія Гуменюк підкреслила, що 13 серпня станом на 16:15 корабельного угруповання ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні немає. За її словами, це може свідчити про те, що ці ракетоносії перебувають в стадії підготовки, або спорядження, або є готові й поки що тримаються в пунктах базування для виведення під конкретну активну діяльність.

"Загалом між масованими ракетними ударами росіяни, як правило, витримували до двох тижнів, інколи трохи більше або менше. Якщо говорити про потребу підготувати потенціал і злагодити всі дії, це якраз об'єктивний такий період, який вони мають витримувати між масованими ракетними ударами", – зазначила речниця ОК "Південь".

Попри це, вона наголосила, що в проміжку між масованими обстрілами росіяни все ж застосовують точкові ракетні удари. Тому, на її думку, говорити про те, що окупанти припинили терор, ще зарано.

Наостанок вона наголосила, що військові розуміють, що загарбники можуть накопичувати сили або переорієнтовувати тактику своїх дій. Тому ОК "Південь" активно відстежує ситуацію й повідомляє про останні зміни.

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