Тревогу объявили, когда в еще нескольких областях была угроза атаки "Шахедами". 24 Канал призвал жителей областей, где звучали сирены направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Тревога в Киеве и ряде северных областей прозвучала в 06:44. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!

– писали военные.

Однако воздушная тревога продлилась всего несколько минут после чего Воздушные силы в 06:53 объявили отбой ракетной опасности.

В то же время сирены продолжили звучать в еще ряде областей из-за угрозы атаки российскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в Киевской и Черкасской областях. Сама тревога уже длится около 7,5 часа.



Воздушная тревога утром 25 июля / Скриншот 24 Канала

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