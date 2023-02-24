Что известно о воздушной тревоге в Украине 24 февраля
Воздушная тревога в Украине 24 февраля / Скриншот с еМапы
В Воздушных силах просят быть осторожными 24 февраля
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты могут готовить ракетные удары по нашему государству к годовщине полномасштабного вторжения. Он отметил, что в этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и не игнорировать их.
Юрий Игнат добавил, что враг любит символические даты, поэтому, возможно, может подготовить неприятные "сюрпризы" для украинцев. "Ожидаем провокаций", – отметил спикер.