Если слышите сигнал воздушной тревоги – немедленно пройдите в укрытие. В годовщину полномасштабного вторжения враг может массированно напасть на Украину.

Читайте также Израильский "железный купол": как он улучшит системы ПВО и ПРО Украины

Что известно о воздушной тревоге в Украине 24 февраля

16:17 Сирены объявили об отбое в Харьковской области. Опасность сохраняется в Сумской, Полтавской и Луганской областях, а также в Крыму и Никопольском районе Днепропетровщины.

16:15 Начались отбои. Опасность прошла для Винницкой, Кропивницкой и Донецкой областей.

16:00 Опасность продолжается в следующих регионах: Винницкая область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Полтавская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Донецкая область. Кроме того, непрерывная воздушная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине 24 февраля / Скриншот с еМапы

15:57 Аналитики мониторинговой группы предупредили, что на границе с Сумщиной зафиксировано 2 самолета типа Су. В сети сообщают, что в Курской и Белгородской области наблюдается активность Су-30/35.

Около 15:50 тревоги начали раздаваться в разных областях Украины. В сети появилось сообщение об угрозе ракетного удара.

В Воздушных силах просят быть осторожными 24 февраля

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты могут готовить ракетные удары по нашему государству к годовщине полномасштабного вторжения. Он отметил, что в этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и не игнорировать их.

Юрий Игнат добавил, что враг любит символические даты, поэтому, возможно, может подготовить неприятные "сюрпризы" для украинцев. "Ожидаем провокаций", – отметил спикер.