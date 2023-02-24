Если слышите сигнал воздушной тревоги – немедленно пройдите в укрытие. В годовщину полномасштабного вторжения враг может массированно напасть на Украину.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине 24 февраля

Воздушная тревога в Украине Воздушная тревога в Украине 24 февраля / Скриншот с еМапы

В Воздушных силах просят быть осторожными 24 февраля

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты могут готовить ракетные удары по нашему государству к годовщине полномасштабного вторжения. Он отметил, что в этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и не игнорировать их.

Юрий Игнат добавил, что враг любит символические даты, поэтому, возможно, может подготовить неприятные "сюрпризы" для украинцев. "Ожидаем провокаций", – отметил спикер.