В этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и находиться в безопасности. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Враг может готовить "сюрпризы"

По словам Игната, угроза ударов сохраняется.

Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день – есть такая угроза,

– сказал он.

Однако Игнат отметил, что не нужно сидеть в панике и ждать ударов. Оккупанты тоже видят, что Украина ожидала и готовилась. Поэтому враг может устроить атаку в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отбитии атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", – добавил Игнат.

Буданов анонсировал ракетную атаку России 23 – 24 февраля

Накануне глава украинской разведки рассказал о планах России на 23 – 24 февраля. В частности, Кремль снова может прибегнуть к ракетной атаке. По данным генерала, "ничего необычного не будет". Также Буданов объяснил, о каких масштабах атаки говорится.

"Давайте так: ничего необычного (до 24 февраля – 24 Канал) не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар", – сказал Буданов.

Он отметил, что подобные атаки Украина пережила уже 20 раз.