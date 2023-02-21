Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, скорее всего, это будет система "железный купол".

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Ни одна ПВО в мире не дает 100% гарантии.

Он отметил, что эта система очень эффективна против ракет, двигающихся по баллистической траектории. Также она хорошо работает против более простых ракет, которые используют российские системы залпового огня.

Однако это не будут ракеты "Град", потому что у них калибр 122 миллиметра. Поэтому "железный купол" может стать для нас защитой против крупнокалиберных систем типа "Смерч" или "Ураган",

– подчеркнул военный эксперт.

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Но он отметил, что ни одна противовоздушная система в мире не даст стопроцентную гарантию, даже "железный купол".

"Нужно понимать, что такую гарантию дает только победа. В нашем случае, во избежание провокаций, еще и нанесение серьезного поражения врагу, прежде всего это уничтожение его военной техники, которой он нам наносит вред. Это значительно увеличивает наши шансы", – считает Андрей Крамаров.

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