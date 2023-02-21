Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. По его словам, следует понимать, что в Израиле очень мощная российская диаспора.

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Переговоры с Израилем касательно ПВО и ПРО продолжаются

Вениславский отметил, что, несмотря на постоянные переговоры Киева с Иерусалимом о поставках систем ПВО и ПРО, на сегодняшний день рано говорить, что между странами уже есть какие-то договоренности.

Процесс двигается в этом направлении. Мы ведем очень интенсивные переговоры на всех уровнях. Будем надеяться, что Украина пробьет эту стену и мы получим все необходимое для защиты от террористических атак,

– сообщил народный депутат.

Он также добавил, что у Украины есть много научных разработок, которые в будущем можно имплементировать в такую систему, что может стать своеобразным аналогом "Железного купола". Наше государство работает над этим на всех уровнях.

Вениславский о возможности получения Украиной систем ПВО Израиля: смотрите видео

Кстати говоря, ранее сообщалось, что Израиль изучает возможности поставок Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

Израиль может передать системы оповещения о ракетных ударах

Между Киевом и Иерусалимом действительно были разговоры о предоставлении систем оповещения о ракетных ударах. Так, эта система не предусматривает средств, которые могли бы "нервировать тех, кого бы не хотели нервировать политики Израиля". А есть фактически защита гражданского населения. В этом направлении наше государство работало и дальше будет делать это.

Я не исключаю, что такое решение может быть принято или уже принято. Что касается систем противоракетной обороны, то нужно быть осторожными и дождаться официальных сообщений,

– сказал народный депутат.

Система оповещения о ракетных ударах – это установка, которая прогнозирует пуск ракет и видит их с помощью современных средств. Она своевременно сообщает о том, что готовится и осуществляется пуск, чтобы ПВО максимально быстро эффективно отреагировала и защитила гражданское население от угрозы.

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Речь идет о предупреждении именно ракетных ударов, а не атак из реактивных систем залпового огня. Так, РСЗО непрогнозируемые и трудно понять откуда именно враг будет применять установки, ведь их перемещение не требует много времени. Это можно сделать разве что средствами разведки, но это непросто.