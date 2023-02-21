Про це 24 Каналу розповів народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, треба розуміти, що в Ізраїлі дуже потужна російська діаспора.

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Перемовини з Ізраїлем щодо ППО та ПРО тривають

Веніславський зауважив, що попри постійні перемовини Києва з Єрусалимом щодо постачання систем ППО та ПРО, станом на сьогодні зарано говорити, що між країнами вже є якісь домовленості.

Процес рухається у цьому напрямку. Ми ведемо дуже інтенсивні перемовини на усіх рівнях. Будемо сподіватися, що Україні проб'є цю стіну й ми отримаємо усе необхідне для захисту від терористичних російських атак,

– повідомив народний депутат.

Він також додав, що Україна має багато наукових розробок, які в майбутньому можна імплементувати у таку систему, яка може стати своєрідним аналогом "Залізного купола". Наша держава працює над цим на всіх рівнях.

Веніславський про можливість отримання Україною систем ППО Ізраїлю: дивіться відео

До речі, раніше повідомлялося, що Ізраїль вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол".

Ізраїль може передати системи сповіщення про ракетні удари

Між Києвом та Єрусалимом дійсно були розмови про надання систем сповіщення про ракетні удари. Так, ця система не передбачає засобів, які могли б "нервувати тих, кого б не хотіли нервувати політики Ізраїлю". А є фактично захистом цивільного населення. У цьому напрямку наша держава працювала й надалі робитиме це.

Я не виключаю, що таке рішення може бути ухвалене або його вже ухвалили. Щодо систем протиракетної оборони, то треба бути обережними та дочекатися офіційних повідомлень,

– сказав народний депутат.

Система сповіщення про ракетні удари – це установка, яка прогнозує пуск ракет та бачить їх за допомогою різноманітних сучасних засобів. Вона своєчасно повідомляє про те, що готується та здійснюється пуск, щоб ППО максимально швидко на ефективно відреагувала та захистила цивільне населення від загрози.

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Мовиться про попередження саме ракетних ударів, а не атак із реактивних систем залпового вогню. Так, РСЗВ є непрогнозованими й важко зрозуміти звідки саме ворог застосовуватиме установки, адже їхнє переміщення не потребує багато часу. Це можна зробити хіба засобами розвідки, але це непросто.