Детали рассказала Наталья Гуменюк – начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга – в эфире телемарафона. 24 Канал. Она подчеркнула, что уровень ракетной угрозы высок.

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Общая готовность "Калибров" может оцениваться – до 40. Учитывая, что 3 уже использовали в одной из атак. Но все остальное – наготове,

– подчеркнула Гуменюк.

Украинцев призывают не пренебрегать уведомлениями об угрозе. Когда объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Как защитники украинского неба спасают нас

В Минобороны Украины рассказали, что на протяжении 2023 года украинские герои отразили сотни российских атак. В общей сложности удалось уничтожить 3800 воздушных целей. Их запустили российские террористы. Всего удалось ликвидировать более 880 крылатых ракет и более 2500 "Шахедов". В общем удалось ликвидировать: