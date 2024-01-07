Детали рассказала Наталья Гуменюк – начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга – в эфире телемарафона. 24 Канал. Она подчеркнула, что уровень ракетной угрозы высок.
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Общая готовность "Калибров" может оцениваться – до 40. Учитывая, что 3 уже использовали в одной из атак. Но все остальное – наготове,
– подчеркнула Гуменюк.
Украинцев призывают не пренебрегать уведомлениями об угрозе. Когда объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Как защитники украинского неба спасают нас
В Минобороны Украины рассказали, что на протяжении 2023 года украинские герои отразили сотни российских атак. В общей сложности удалось уничтожить 3800 воздушных целей. Их запустили российские террористы. Всего удалось ликвидировать более 880 крылатых ракет и более 2500 "Шахедов". В общем удалось ликвидировать:
- 887 крылатых ракет;
- 15 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 41 другая баллистическая ракета;
- 2691 БПЛА "Шахед";
- 35 беспилотников Lancet;
- 131 Орлан и другие беспилотники.