Ракетные корабли и возможность ядерного удара: как изменился Черноморский флот РФ в Крыму
С начала аннексии Крыма в 2014 году Россия увеличила свое присутствие в Черном море почти в половину. Большинство – это новые, но небольшие корабли до тысячи тонн. Однако это суда, которые имеют на вооружении ракеты с дальностью полета в несколько тысяч километров и могут нести ядерный боезаряд.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
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Хронология заявлений о возможном наступлении России на Украину.
В Крыму начали строить 2 военные корабли. Таких судов еще не было в истории российского флота. На их закладку в Керчи лично приехал Владимир Путин.
Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ответил, возможна ли вооруженная операция деоккупации Крыма, кто больше виноват в аннексии полуострова и почему западные партнеры не поддержали Украину в 2014 году.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин