С начала аннексии Крыма в 2014 году Россия увеличила свое присутствие в Черном море почти в половину. Большинство – это новые, но небольшие корабли до тысячи тонн. Однако это суда, которые имеют на вооружении ракеты с дальностью полета в несколько тысяч километров и могут нести ядерный боезаряд.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

Хронология заявлений о возможном наступлении России на Украину.

В Крыму начали строить 2 военные корабли. Таких судов еще не было в истории российского флота. На их закладку в Керчи лично приехал Владимир Путин.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ответил, возможна ли вооруженная операция деоккупации Крыма, кто больше виноват в аннексии полуострова и почему западные партнеры не поддержали Украину в 2014 году.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин