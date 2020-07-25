Россияне могут начать наступление с любого участка границы. Об этом "Крым. Реалии" рассказал заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос. С мая американские аналитики предупреждают Украину о возможном наступлении из Крыма.

В Украине в этом сомневаются командующий объединенных сил Сергей Наев и министр обороны Андрей Таран. Впрочем, готовятся к осенним военным учениям одновременно с россиянами. Хронологию заявлений о возможном наступлении русских на Украину – читайте в программе "Крым. Реалии".

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17 июля в Верховной Раде во время отчета министр обороны Андрей Таран заявил, что расположенные вблизи Крыма Вооруженные силы Украины готовы отреагировать на угрозы и вызовы России. Однако таких опасностей пока нет.

Заявление министра обороны Андрея Тарана: видео

В США заявили о вероятном вторжении России

Так министр ответил на заявление американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Бывший командующий Вооруженных сил США в Европе рассказал украинским медиа о вероятном нападении России с аннексированного полуострова.

По его мнению, на севере Крыма, в Херсонской области растет опасность. Все из-за водного кризиса, вызванного засухой и отсутствием воды в Северо-Крымском канале, который Украина перекрыла в 2014 году.

Я считаю, что конечной целью россиян является или владение, или контроль над всей Украиной, которая расположена на Черном море,

– отметил Бен Ходжес.

Первым о возможной атаке из Крыма сообщил бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США Пол Гобл. К такому выводу он пришел в статье для фонда Jamestown в мае 2020 года. Название статьи – "Критический дефицит воды в Крыму может вызвать новый российский шаг против Украины".

Пол Гобл о возможном нападении на Украину / Скриншот из видео

4 июня аналитики из США и Румынии обсудили стратегическое значение Черноморского региона. Встречу организовывал Центр исследования европейской политики. Президент фонда Jamestown, что информирует политиков о важных для Америки событиях, посоветовал Украине готовиться к наступлению России из Крыма. Отметил: ее цель – канал с днепровской водой.

По мнению Глена Говарда, в Крыму будет очень жаркое сухое лето, а Северо-Крымский канал критически важен. Поэтому россияне могут соблазниться попробовать.

"Потому что чем больше Крым будет высыхать, тем больше они будут нуждаться в воде. Поэтому нам надо следить за этим. Следить за Херсоном и северными частями Черного моря", – отметил он.

Что говорят в Украине об угрозе нападения России

За месяц новый командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что не исключает нападения России на Херсонщину. Об этом он заявил в интервью одесской газете "Думская".

На следующий день информацию о российской угрозе опровергал командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев. Мол, у контр-адмирала нет полных данных от украинской разведки.

Командующий ВМС ВСУ адмирал Неижпапа недавно был назначен. К его словам можно относиться так, что в настоящее время они были преувеличены согласно той ситуации, которая действительно есть на сегодня,

– прокомментировал Сергей Наев.

Зато в Кремле отбросили возможность российского вторжения с крымского направления.

Заявление представителя Путина / Скриншот из видео

В то же время командующий украинских Объединенных сил уточнил: то, что угрозы из Крыма нет, не означает, что она не появится в дальнейшем.

"Сведения, которыми мы располагаем относительно Вооруженных сил РФ, в настоящее время не подтверждают непосредственной угрозы. Но вероятность, что такая угроза в дальнейшем может произойти, ее никто и никогда не будет "отметать", – отметил Сергей Наев.

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8 июля админграницы с аннексированным Крымом посетили украинские депутаты. Члены комитета по нацбезопасности, обороне и разведке осмотрели канал и все 3 пункта пропуска. Также побеседовали с украинскими военными.

Вывод представителей власти – скорее всего, что Россия сюда не пойдет.

Силовой сценарий – маловероятен,

– отметила заместитель парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая.

Однако первый заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос считает, что Россия может вторгнуться в Украину с нескольких направлений.

Он рассказал, что россияне могут начать наступление с любого участка границы: начиная от Одесского направления, заканчивая Херсонским, Николаевским. В частности:

Херсонской области – со стороны Крыма;

со стороны Мариуполя;

Луганской, Донецкой областей;

Харьковской области;

Сумской области;

даже с территории Беларуси.

Он отметил, что технически Россия давно готова осуществить агрессию против Украины. Нападение регулярно отрабатывается украинскими военными во время боевых учений.

Подробнее о том, существует ли угроза нападения России на Украину с юга – смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 25 июля в 14:30.