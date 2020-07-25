Вторжение России в Украину: реальный сценарий или истерия
Россияне могут начать наступление с любого участка границы. Об этом "Крым. Реалии" рассказал заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос. С мая американские аналитики предупреждают Украину о возможном наступлении из Крыма.
В Украине в этом сомневаются командующий объединенных сил Сергей Наев и министр обороны Андрей Таран. Впрочем, готовятся к осенним военным учениям одновременно с россиянами. Хронологию заявлений о возможном наступлении русских на Украину – читайте в программе "Крым. Реалии".
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17 июля в Верховной Раде во время отчета министр обороны Андрей Таран заявил, что расположенные вблизи Крыма Вооруженные силы Украины готовы отреагировать на угрозы и вызовы России. Однако таких опасностей пока нет.
Заявление министра обороны Андрея Тарана: видео
В США заявили о вероятном вторжении России
Так министр ответил на заявление американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Бывший командующий Вооруженных сил США в Европе рассказал украинским медиа о вероятном нападении России с аннексированного полуострова.
По его мнению, на севере Крыма, в Херсонской области растет опасность. Все из-за водного кризиса, вызванного засухой и отсутствием воды в Северо-Крымском канале, который Украина перекрыла в 2014 году.
Я считаю, что конечной целью россиян является или владение, или контроль над всей Украиной, которая расположена на Черном море,
– отметил Бен Ходжес.
Первым о возможной атаке из Крыма сообщил бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США Пол Гобл. К такому выводу он пришел в статье для фонда Jamestown в мае 2020 года. Название статьи – "Критический дефицит воды в Крыму может вызвать новый российский шаг против Украины".
Пол Гобл о возможном нападении на Украину / Скриншот из видео
4 июня аналитики из США и Румынии обсудили стратегическое значение Черноморского региона. Встречу организовывал Центр исследования европейской политики. Президент фонда Jamestown, что информирует политиков о важных для Америки событиях, посоветовал Украине готовиться к наступлению России из Крыма. Отметил: ее цель – канал с днепровской водой.
По мнению Глена Говарда, в Крыму будет очень жаркое сухое лето, а Северо-Крымский канал критически важен. Поэтому россияне могут соблазниться попробовать.
"Потому что чем больше Крым будет высыхать, тем больше они будут нуждаться в воде. Поэтому нам надо следить за этим. Следить за Херсоном и северными частями Черного моря", – отметил он.
Что говорят в Украине об угрозе нападения России
За месяц новый командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что не исключает нападения России на Херсонщину. Об этом он заявил в интервью одесской газете "Думская".
На следующий день информацию о российской угрозе опровергал командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев. Мол, у контр-адмирала нет полных данных от украинской разведки.
Командующий ВМС ВСУ адмирал Неижпапа недавно был назначен. К его словам можно относиться так, что в настоящее время они были преувеличены согласно той ситуации, которая действительно есть на сегодня,
– прокомментировал Сергей Наев.
Зато в Кремле отбросили возможность российского вторжения с крымского направления.
Заявление представителя Путина / Скриншот из видео
В то же время командующий украинских Объединенных сил уточнил: то, что угрозы из Крыма нет, не означает, что она не появится в дальнейшем.
"Сведения, которыми мы располагаем относительно Вооруженных сил РФ, в настоящее время не подтверждают непосредственной угрозы. Но вероятность, что такая угроза в дальнейшем может произойти, ее никто и никогда не будет "отметать", – отметил Сергей Наев.
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8 июля админграницы с аннексированным Крымом посетили украинские депутаты. Члены комитета по нацбезопасности, обороне и разведке осмотрели канал и все 3 пункта пропуска. Также побеседовали с украинскими военными.
Вывод представителей власти – скорее всего, что Россия сюда не пойдет.
Силовой сценарий – маловероятен,
– отметила заместитель парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая.
Однако первый заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос считает, что Россия может вторгнуться в Украину с нескольких направлений.
Он рассказал, что россияне могут начать наступление с любого участка границы: начиная от Одесского направления, заканчивая Херсонским, Николаевским. В частности:
- Херсонской области – со стороны Крыма;
- со стороны Мариуполя;
- Луганской, Донецкой областей;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- даже с территории Беларуси.
Он отметил, что технически Россия давно готова осуществить агрессию против Украины. Нападение регулярно отрабатывается украинскими военными во время боевых учений.
Подробнее о том, существует ли угроза нападения России на Украину с юга – смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 25 июля в 14:30.