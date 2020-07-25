Росіяни можуть почати наступ з будь-якої ділянки кордону. Про це "Крим.Реалії" розповів заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос. З травня американські аналітики попереджають Україну про можливий наступ з Криму.

В Україні в цьому сумніваються командувач об’єднаних сил Сергій Наєв та міністр оборони Андрій Таран. Утім готуються до осінніх військових навчань, водночас, з росіянами. Хронологію заяв про можливий наступ росіян на Україну – читайте у програмі "Крим. Реалії".

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17 липня у Верховній Раді під час звіту міністр оборони Андрій Таран заявив, що розташовані поблизу Криму Збройні сили України готові відреагувати на загрози та виклики Росії. Однак таких небезпек поки немає.

Заява міністра оборони Андрія Тарана: відео

У США заявили про імовірне вторгнення Росії

Так міністр відповів на заяву американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса. Колишній командувач Збройних сил США в Європі розповів українським медіа про імовірний напад Росії з анексованого півострова.

На його думку, на півночі Криму, в Херсонській області зростає небезпека. Усе через водну кризу, що викликана посухою та відсутністю води в Північнокримському каналі, який Україна перекрила 2014 року.

Я вважаю, що кінцевою метою росіян є або володіння, або контроль над всією Україною, яка розташована на Чорному морі,

– зазначив Бен Годжес.

Першим про можливу атаку з Криму повідомив колишній аналітик ЦРУ та Держдепартаменту США Пол Ґобл. Такого висновку він дійшов у статті для фонду Jamestown у травні 2020 року. Назва статті – "Критичний дефіцит води в Криму може викликати новий російський крок проти України".



Пол Ґобл про можливий напад на Україну / Скриншот з відео

4 червня аналітики зі США та Румунії обговорили стратегічне значення Чорноморського регіону. Зустріч організовував Центр дослідження європейської політики. Президент фонду Jamestown, що інформує політиків про важливі для Америки події, порадив Україні готуватися до наступу України з Криму. Зазначив: її мета – канал з дніпровською водою.

На думку Ґлена Говарда, у Криму буде дуже спекотне сухе літо, а Північнокримський канал критично важливий. Відтак росіяни можуть спокуситися спробувати.

"Бо що більше Крим висихатиме, то більше вони потребуватимуть води. Тому нам треба слідкувати за цим. Слідкувати за Херсонщиною і північними частинами Чорного моря", – зазначив він.

Що кажуть в Україні про загрозу нападу Росії

За місяць новий командувач українських ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа сказав, що не виключає нападу Росії на Херсонщину. Про це він заявив в інтерв’ю одеській газеті "Думская".

Наступного дня інформацію про російську загрозу спростовував командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв. Мовляв, у контрадмірала немає повних даних від української розвідки.

Командувач ВМС ЗСУ адмірал Неїжпапа нещодавно був призначений. До його слів можна ставитися так, що на даний час вони були перебільшені згідно з тою ситуацією, яка дійсно є станом на сьогодні,

– прокоментував Сергій Наєв.

Натомість у Кремлі відкинули можливість російського вторгнення з кримського напряму.



Заява речника Путіна / Скриншот з відео

Водночас командувач українських Об’єднаних сил уточнив: те, що загрози з Криму немає, не означає, що вона не з'явиться надалі.

"Відомості, якими ми володіємо стосовно Збройних сил РФ, на даний час не підтверджують безпосередньої загрози. Але імовірність, що така загроза надалі може статись, її ніхто і ніколи не буде "відмітати"", – наголосив Сергій Наєв.

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8 липня адмінмежу з анексованим Кримом відвідали українську депутати. Члени комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки оглянули канал і всі 3 пункти пропуску. Також поговорили з українськими військовими.

Висновок представників влади – найімовірніше, що Росія сюди не піде.

Силовий сценарій – малоймовірний,

– зазначила заступниця парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Однак перший заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос вважає, що Росія може вдертися в Україну з кількох напрямків.

Він розповів, що росіяни можуть почати наступ з будь-якої ділянки кордону: починаючи від Одеського напрямку, закінчуючи Херсонським, Миколаївським. Зокрема:

Херсонським – з боку Криму;

з боку Маріуполя;

Луганської, Донецької областей;

Харківської області;

Сумської області;

навіть з території Білорусі.

Він зауважив, що технічно Росія давно готова здійснити агресію проти України. Напад регулярно відпрацьовується українськими військовими під час бойових навчань.

Детальніше про те, чи існує загроза нападу Росії на Україну з півдня – дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 25 липня о 14:30.