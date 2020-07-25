Від початку анексії Криму 2014 року Росія збільшила свою присутність у Чорному морі майже в половину. Більшість – це нові, але невеликі кораблі до тисячі тонн. Однак це судна, які мають на озброєнні ракети з дальністю польоту в кілька тисяч кілометрів і можуть нести ядерний боєзаряд.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

Хронологія заяв про можливий наступ Росії на Україні.

У Криму почали будувати 2 військові кораблі. Таких суден ще не було в історії російського флоту. На їхню закладку до Керчі особисто приїхав Володимир Путін.

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер відповів, чи можлива збройна операція деокупації Криму, хто найбільше винен в анексії півострова і чому західні партнери не підтримали Україну у 2014 році.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин