Российские войска разведывают готовность украинской системы ПВО, готовясь к массированному ракетному удару по Украине. Об этом Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что планирует враг

Спикер отметила, что враг применил точечную ракетную атаку по Николаевской области ракетой Х-59.

Вполне вероятно, что это "разведка боем", попытки проверить готовность систем ПВО. Мы видим, что пауза общая, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно мощная, взвешенная, и это может свидетельствовать о подготовке следующих атак,

– отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь подчеркнула, что и в этих промежутках такие точечные атаки – это тоже признак вражеского терроризма. Россияне применяют ракетные удары по разным направлениям, выявляя системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты таких ударов.

По словам Гуменюк, враг осознал, что потеря российских самолетов на Юге вполне реальна, поэтому, заходя из акватории Черного и Азовского морей, пытается измерить тот рубеж, который для них более-менее приемлем.

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