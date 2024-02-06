Мать погибшего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской ОГА.

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У женщины взрывная травма и ранения

Мать убитого оккупантами мальчика находится в больнице. Она в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь ОВА Елена Шаповал рассказала, что мать погибшего младенца получила взрывную травму, получила осколочное ранение, ранения головы и бедра.

Глава Харьковской ОГА сообщал, что три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе, и мать погибшего ребенка.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Раненым – скорейшего выздоровления.

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