Російські війська розвідують готовність української системи ППО, готуючись до масованого ракетного удару по Україні. Про це Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що планує ворог
Спікерка зазначила, що ворог застосував точкову ракетну атаку по Миколаївській області ракетою Х-59.
Цілком імовірно, що це "розвідка боєм", намагання перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак,
– зазначила Гуменюк.
Речниця наголосила, що і в цих проміжках такі точкові атаки – це теж ознака ворожого тероризму. Росіяни застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів.
За словами Гуменюк, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на Півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.
Атака росіян на Харківщину
- У ніч проти 6 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській області. Ворог зруйнував триповерховий готель.
- Внаслідок російської атаки пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, а саме – магазини, кафе й кіоски, та 2 адмінприміщення. Крім того, щонайменше 5 цивільних авто також зазнали пошкоджень.
- З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячної дитини. Хлопчик народився 4 грудня 2023 року.
- Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Серед них мати загиблого немовляти.