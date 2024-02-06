Російські війська розвідують готовність української системи ППО, готуючись до масованого ракетного удару по Україні. Про це Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що планує ворог

Спікерка зазначила, що ворог застосував точкову ракетну атаку по Миколаївській області ракетою Х-59.

Цілком імовірно, що це "розвідка боєм", намагання перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак,

– зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що і в цих проміжках такі точкові атаки – це теж ознака ворожого тероризму. Росіяни застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів.

За словами Гуменюк, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на Півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

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