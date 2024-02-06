Відомо, що о пів на 3 ночі росіяни обстріляли селище на Харківщині ракетами С-300. Унаслідок терористичних дій окупантів зруйновано триповерховий готель, передає 24 Канал.

До теми Вночі росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик

Росія атакувала селище на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що руйнувань зазнали також й інші цивільні об'єкти. Зокрема, унаслідок російської атаки пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, а саме – магазини, кафе й кіоски, та 2 адмінприміщення. Крім того, щонайменше 5 цивільних авто також зазнали пошкоджень.

Наслідки нічної атаки росіян по Золочеву / Анна Черненко, 24 Канал

Є загиблі та постраждалі

Унаслідок цинічної атаки по Золочеву загинуло немовля – двомісячний хлопчик. Його мати перебуває у лікарні у важкому стані.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого хлопчика.

Також відомо, що 3 жінки зазнали поранень. У них зафіксували вибухові травми та осколкові поранення. Їх також госпіталізували до лікарні.

Обстріли Харківщини: що відомо