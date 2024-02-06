Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Водночас вона додала, що робота по аеродромах та летовищах триватиме й надалі, передає 24 Канал.
До теми Який вигляд має аеродром Бельбек після потужного удару – супутникове фото
Як змінилася ситуація на Півдні після ураження "Бельбеку"
Ворог вже зрозумів, що втрата авіації на Херсонському напрямку – цілком реальна загроза. Так, окупанти вже втрачали відразу три борти Су-34, а також повітряні пункти управління. Після таких суттєвих втрат, ворог намагається залітати з акваторії Чорного й Азовського морів для того, аби виміряти безпечний для себе рубіж.
Гуменюк пояснила, що на Півдні окупанти запускають з авіації керовані авіабомби за 60 – 70 кілометрів, яка далі ще летить за заданим маршрутом самостійно. У такий спосіб ворог не наражає себе на небезпеку.
"Виходячи з цих параметрів, ворог намагається зараз приміряти, звідки може атакувати. Очевидно, що вони вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють – загальна перевага у повітрі за ними залишається, але небезпека знищення їх літаків з нашого боку теж дуже висока", – зауважила Гуменюк.
Коментуючи наслідки ударів по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму, Гуменюк зауважила, що поки що наслідки не такі відчутні, як хотілося б. Втім, відсутність злагодженої роботи й високої активності ворожої авіації, у тому числі й тактичної, проглядається як наслідок успішного знищення командного пункту. За словами Гуменюк, тепер відбувається переорієнтація ворожого військового керівництва на інші пункти базування.
Ми розуміємо, що на території Криму багато таких місць. І кожне місце, де базувалися раніше й наші повітряні підрозділи, буде зачищено, щоб вони могли туди повернутись,
– наголосили в ОК "Південь".
ЗСУ завдали удару по аеродрому "Бельбек"
- Для окупантів у Криму 30 – 31 січня виявилися досить "тривожними". Так, 30 січня росіяни бідкалися буцімто на атаку безпілотників, а 31 січня – на потужні вибухи у різних частинах півострова. У мережі стверджували, що під ударом опинився аеродром "Бельбек".
- Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук фактично підтвердив ураження летовища. Він опублікував кадри прильоту на аеродром та поділився, що у складі Повітряних сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром Бельбек, куди вона обов'язково повернеться.
- У мережі повідомили, що унаслідок вибухів на аеродромі "Бельбек" було знищено пункт зв'язку військової частини 80159. Після прильоту на летовищі спалахнула пожежа, яка охопила понад 30 квадратних метрів.