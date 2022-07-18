Об этом в эфире 24 канала рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова.

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Она отметила, что российские войска в очередной раз обстреляли частный сектор Харьковщины.

В Калиново один гражданский погиб, один ранен. В Печенегах один погиб, один ранен, один получил легкие повреждения,

– сообщила Наталья Попова.

По ее словам, третьему пострадавшему помощь была оказана на месте и он от госпитализации отказался.

Кроме того, она рассказала, что ночью был обстрелян один из спальных районов Харькова. Пострадала 5-этажка, а также 8 и 9 этаж еще одного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Смотрите видео об обстрелах Харьковщины:

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