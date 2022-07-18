Об этом в эфире 24 канала рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова.
Важно "Украину используют как полигон": россия выпустила по нашей стране более 3 тысяч ракет
Она отметила, что российские войска в очередной раз обстреляли частный сектор Харьковщины.
В Калиново один гражданский погиб, один ранен. В Печенегах один погиб, один ранен, один получил легкие повреждения,
– сообщила Наталья Попова.
По ее словам, третьему пострадавшему помощь была оказана на месте и он от госпитализации отказался.
Кроме того, она рассказала, что ночью был обстрелян один из спальных районов Харькова. Пострадала 5-этажка, а также 8 и 9 этаж еще одного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Смотрите видео об обстрелах Харьковщины:
Последние новости Харьковщины
- Российский диктатор путин, вероятно, готовится аннексировать Харьковскую область – боевики уже получили соответствующий приказ, а гауляйтер очертил границы области, которые хотят захватить.
- Михаил Подоляк прокомментировал, что единственный план россии – это убивать и уничтожать. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, ведь не могут захватить украинские территории.
- С начала полномасштабного вторжения россии в Украину полиция зарегистрировала 855 уголовных производств по обстрелам оккупантами мирного населения. Всего таких производств по Харьковщине насчитывается более 2 370.