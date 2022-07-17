В общей сложности таких производств по Харьковщине насчитывается более 2 370. Об этом 24 каналу рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Внимание Потери среди украинских военных существенно сократились по сравнению с маем, – Резников
По его словам, работает слаженное сотрудничество полиции с прокуратурой и Службой безопасности Украины. Они также расследуют эти преступления.
Уже созданы межведомственные следственные группы, в рамках которых расследуют наиболее резонансные преступления российской армии, а именно – обстрелы. Ведь россия продолжает ежедневно коварно бомбить Харьков и область.
Сколько гражданских убили оккупанты
Как добавил начальник следственного управления полиции Харьковщины, россияне убили 959 гражданских с начала полномасштабного наступления. Из них – 47 детей.
Добавим, что потери украинских военных существенно сократились, если сравнивать с ситуацией в мае, когда на фронте ежедневно погибали до 100 защитников. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
Коротко о ситуации на Харьковщине
- В Харькове ночью 17 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеского обстрела. Вскоре в городе начались взрывы. После этого в одном из районов Харькова начался пожар в результате вражеских обстрелов.
- Ночью 16 июля жителей Харьковщины в очередной раз разбудила сирена. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в области – их слышали в Чугуеве.
- Оккупанты выпустили по городу сразу 4 ракеты. Обстрел производился примерно в 3:30 из-под Белгорода.
- В результате этого разрушения получили жилой дом, школа, а также административные здания.
- Одна из ракет попала в землю. Там образовалась воронка диаметром около 14,5 метра.
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