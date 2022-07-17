Загалом таких проваджень по Харківщині налічується понад 2 370. Про це 24 каналу розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Увага Втрати серед українських військових суттєво скоротилися у порівняні з травнем, – Резніков

За його словами, працює злагоджена співпраця поліції з прокуратурою та Службою безпеки України. Вони також розслідують ці злочини.

Вже створили міжвідомчі слідчі групи, у межах яких розслідують найбільш резонансні злочини російської армії, а саме – обстріли. Адже росія продовжує щодня підступно бомбити Харків та область.

Скільки цивільних вбили окупанти

Також, як додав начальник слідчого управління поліції Харківщини, росіяни вбили 959 цивільних громадян від початку повномасштабного наступу. З них – 47 дітей.

Увага! Через повномасштабну війну від 24 лютого 2022 року загалом в Україні загинули 353 дитини, поранення дістали 662 дітей. Такі дані станом на 16 липня повідомили в Офісі генпрокурора.

Додамо, що втрати українських військових наразі суттєво скоротилися, якщо порівнювати з ситуацією в травні, коли на фронті щодня гинули до 100 захисників. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков

Коротко про ситуацію на Харківщині

У Харкові вночі 17 липня вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого обстрілу. Невдовзі в місті почали лунати вибухи. Після цього в одному з районів Харкова розпочалася пожежа внаслідок ворожого обстрілу.

Вночі 16 липня жителів Харківщини також вкотре розбудила сирена. Невдовзі почали з'являтись повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.

Окупанти випустили по місту відразу 4 ракети. Обстріл здійснювали приблизно о 3:30 з-під Бєлгорода.

Внаслідок цього руйнувань зазнали житловий будинок, школа, а також адміністративні будівлі.

Одна з ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

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