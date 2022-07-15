Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times. За його словами, цьому посприяло надходження західної зброї, яка має більшу дальність стрільби, ніж радянські зразки, які раніше використовували у ЗСУ.

Увага Штурм окупантів на Бахмутському напрямку провалився: карта бойових дій станом на 15 липня

Чого не можна сказати про втрати окупантів, бо вони лише зростають. Так, станом на 15 липня в Україні полягли понад 38 тисяч російських вояк. І ця цифра лише зростатиме, знову ж таки з тієї ж причини – новітнє озброєння, яке здатне прогнати ворога з нашої землі.

Коли ЗСУ розпочне контрнаступ

Також, у Міноборони прогнозують, що цього року українці почнуть успішну контрнаступальну кампанію, яка призведе до змін на фронті на нашу користь. Зокрема, Олексій Резніков сподівається, що Україна отримає більше РСЗВ, таких як HIMARS. Він зазначив, що ці системи вже "змінили правила гри у війні".

Україна використала HIMARS за останні 3 тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину росії,

– зазначив Резніков.

Підтримка лише зростатиме

Він пояснив, що спершу у США переймалися, що відправка в Україну цих систем призведе до ще більшої ескалації ситуації. Проте зараз там обіцяють відправити нам ще більшу їх кількість, в тому числі й з ракетами, які стріляють на 300 кілометрів.

Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність,

– впевнений Резніков.

Наразі США передали Україні 4 системи Himars. Українські артилеристи пройшли необхідні навчання та вміло використовують техніку на полі бою. За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, завдяки HIMARS ЗСУ вже ліквідували сотні окупантів, знищили кілька складів боєприпасів, зокрема – у Новій Каховці накрили командний пункт разом із ППО.

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