Актуальні дані станом на ранок 15 липня оприлюднив Генштаб. Цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Загальні втрати ворога на фронті

Українці люблять, коли втрати живої сили окупантів доходять до круглої цифри. Зранку 15 липня стало відомо, що українські захисники та захисниці ліквідували вже близько 38 тисяч російських загарбників.

Також ворог втратив:

танків – 1 672 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 866 одиниць,

артилерійських систем – 842 одиниці,

РСЗВ – 247 одиниць,

засоби ППО – 109 одиниць,

літаків – 220 одиниць,

гелікоптерів – 188 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681,

крилаті ракети – 155,

кораблі, катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 731 одиниця,

спеціальна техніка – 67 одиниць.

Окупанти втратили ще один літак та безліч наземної техніки

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 130 живої сили ворога. Окрім цього, на брухт відправились 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та навіть 1 літак.

Зазначається, що вчора найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.



Втрати ворога 15 липня / Інфографіка Генштабу