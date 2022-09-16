О взрывах в городе сообщили в 3:30. Было два взрыва, пусков с земли люди не замечали. Впоследствии ситуацию прокомментировал мэр, передает 24 канал.

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"Прилет" в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль возле дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно,

– сказал Игорь Терехов.

А перед этим в 00:05 о взрыве сообщили и в Запорожье. Следует отметить, что эти регионы расположены близко к боевым действиям. Коварный враг имеет больше возможностей их обстреливать.

"Хлопок" на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Юга Украины ночь также прошла неспокойно. В 1:00 местные жители Мелитополя сообщили о многочисленных высокоточных ударах по оккупантам.

Впоследствии стало известно, что на местном аэродроме стоит дым. После "прилета" по городу начала двигаться техника.

Что происходило в Мелитополе: смотрите видео

Обстрелы российских оккупантов

В течение 15 сентября оккупанты массированно обстреляли Харьковщину. В основном те районы, которые деоккупировали наши ВСУ. В Купянском районе, из-за вражеской атаки, по предварительным данным, 10 человек получили ранения. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Также ранена одна женщина в Изюмском районе и одна – в Харьковском.

В ОК "Юг" сообщали, что за 15 сентября россияне обстреляли из авиации наши позиции трижды и нанесли 4 ракетных удара по мирным населенным пунктам. В частности, по направлению Черного моря вражеский Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Без жертв.

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