Про вибухи в місті повідомили о 3:30. Було два вибухи, пусків з землі люди не помічали. Згодом ситуацію прокоментував мер, інформує 24 канал.

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"Приліт" у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації. Чи є постраждалі – наразі невідомо,

– сказав Ігор Терехов.

А перед цим о 00:05 про вибух повідомили і в Запоріжжі. Варто зауважити, що ці регіони розташовані близько до бойових дій. Підступний ворог має більше можливостей їх обстрілювати.

"Бавовна" на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Півдня України ніч також минула неспокійно. О 1:00 місцеві мешканці Мелітополя повідомили про багаточисельні високоточні удари по окупантах.

Згодом стало відомо, що на місцевому аеродромі стоїть дим. Після "прильоту" містом почала рухатися техніка.

Що відбувалось у Мелітополі: дивіться відео

Обстріли російських окупантів

Протягом 15 вересня окупанти масовано обстріляли Харківщину. Мовиться в основному ті райони, які деокупували наші ЗСУ. В Куп'янському районі, через ворожу атаку, за попередніми даними, 10 людей зазнали поранення. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Також поранена одна жінка в Ізюмському районі, та одна – в Харківському.

В ОК "Південь" повідомляли, що за 15 вересня росіяни обстріляли з авіації наші позиції тричі та завдали 4 ракетних ударів по мирних населених пунктах. Зокрема, з напрямку Чорного моря ворожий Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. Без жертв.

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