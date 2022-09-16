В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що пріоритетними залишаються тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари. Такі дії застосовують по позиціях на лінії зіткнення і по тилових районах.

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Повітряна розвідка та обстріли ворога

Наші воїни повідомили, що російські окупанти ведуть повітряну розвідку наших позицій, об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. БпЛА ворога також уражають наші позиції.

За 15 вересня росіяни обстріляли з авіації наші позиції тричі та завдали 4 ракетних ударів по мирних населених пунктах.

З напрямку Чорного моря ворожий Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. Без жертв.

За даними ОК "Південь", по обіді ворог крилатою ракетою "Іскандер" атакував на Криворіжжі один з об'єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали. Вже за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району, щоб спровокувати надзвичайну ситуацію. Також:

Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" атакували росіяни гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечили відповідні служби. Обійшлося без постраждалих.

З важкої артилерії росіяни обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає.

Також з акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Сили ППО знищили її в повітрі.

Втрати ворога

Наша авіація за 15 вересня нанесла 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі. Також вдарили по Каховському мосту, по 5 понтонних переправах біля Дар'ївки, Садового, Нової Каховки.

Втрати ворога становлять:

71 особа,

5 танків,

14 одиниць іншої автобронетехніки,

реактивна система залпового вогню "Град",

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С",

самохідна артустановка "Гвоздика",

зенітна самохідна установка "Шилка",

2 гаубиці "Мста-Б",

2 120-міліметрові міномети.

В ОК "Південь" наголосили, що 13 ворожих кораблів продовжують маневри вздовж кримського узбережжя, укриваючись від шторму та імовірних уражень зброєю Сил оборони. Водночас тримає напоготові 3 надводні та 1 підводний ракетоносії, на бортах яких 28 "Калібрів".

Україні потрібна ППО

Щоб протистояти російським обстрілам та атакам, нам потрібна потужна ППО. Про це казав і президент Володимир Зеленський.

Після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він наголосив, що закрите небо було б головним фактором безпеки в Україні.

Він сподівається, що США та Німеччина виконають свої зобов'язання. Вони обіцяли підтримку у протиповітряній обороні.

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