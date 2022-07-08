Чем россияне убивают украинцев

В британском Минобороны говорят, что ракеты Х-22 и Х-32, "вероятно", убили многих мирных жителей в Кременчуге и Одессе.

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Гуглим Х-32. Это модернизация старой советской Х-22. Принята на вооружение в 2016 году. Получила возможность огибания рельефа для работы по наземным целям.

Прямое попадание в мирную жизнь

На испытаниях показала точность – "в колышек". Если такая ракета попадает в торговый центр или жилой дом, то это и было целью.

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По расследованию Atlantic Council, после атаки крылатыми ракетами кремлевские хакеры атакуют не военные штабы, а местные советы, скорую помощь, пожарных и газовщиков. Это – косвенное подтверждение того, что ракетами целились в гражданские объекты и попали в гражданские объекты.

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