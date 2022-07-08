Чим росіяни вбивають українців

У британському Міноборони кажуть, що ракети Х-22 та Х-32, "ймовірно", вбили багато мирних жителів у Кременчуці та Одесі.

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Гуглимо Х-32. Це модернізація старої радянської Х-22. Прийнята на озброєння у 2016 році. Отримала можливість обгинання рельєфу для роботи по наземних цілях.

Пряме влучання в мирне життя

На випробуваннях показала точність – "у кілочок". Якщо така ракета потрапляє до торгівельного центру чи житлового будинку, то це й було ціллю.

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За розслідуванням Atlantic Council, після атаки крилатими ракетами кремлівські хакери атакують не військові штаби, а місцеві ради, швидку допомогу, пожежників та газовиків. Це – непряме підтвердження того, що ракетами цілилися у цивільні об'єкти й влучили у цивільні об'єкти.

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