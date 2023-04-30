Об этом 24 Каналу рассказал украинский генерал, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, уже прошел ряд "сакральных" дат для россиян, и тогда ракетных обстрелов не было.

К теме Есть только один вариант, как прекратить ракетные атаки России.

Поэтому, возможно, на 1 и 9 мая не будет массированных ракетных ударов. Однако это только предположение. Угадать на 100%, когда именно оккупанты запустят ракеты – невозможно.

Я думаю, что они сменили тактику. И теперь не делают ракетные удары в "сакральные" даты. Хотя они могут использовать формат неожиданности. Надо готовиться. Всегда должны быть готовы к этим ударам,

– отметил Маломуж.

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Что может случиться в России на 9 мая

Как отметил Маломуж, в России опасаются разных "хлопков" на 9 мая. Поэтому там отменили парады в прифронтовых областях. Хотя в Москве его планируют провести, но с меньшим количеством техники, чем в предыдущие годы.

Не стоит исключать возможность, что на 9 мая в Россию снова придут "хлопки". Это будет ударом по имиджу диктатора Владимира Путина.

Возможно, кто-то нанесет удары на парадах в Москве и других городах. Там явно опасаются прилетов дронов. Это в очередной раз продемонстрирует низкий уровень российского ПВО и нанесет удар по имиджу Путина,

– заметил Маломуж.

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