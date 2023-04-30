Про це 24 Каналу розповів український генерал, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, вже минула низка "сакральних" дат для росіян, і тоді ракетних обстрілів не було.
До теми Є лише один варіант, як припинити ракетні атаки Росії
Тому, можливо, на 1 та 9 травня не буде масованих ракетних ударів. Однак це лише припущення. Вгадати на 100%, коли саме окупанти запустять ракети – неможливо.
Я думаю, що вони поміняли тактику. І тепер не роблять ракетні удари у "сакральні" дати. Хоч вони можуть використати формат неочікуваності. Потрібно готуватися. Завжди маємо бути готовими до цих ударів,
– зазначив Маломуж.
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Що може трапитися в Росії на 9 травня
Як наголосив Маломуж, в Росії побоюються різної "бавовни" на 9 травня. Тому там скасували паради в прифронтових областях. Хоча в Москві його таки планують провести, але з меншою кількістю техніки, ніж в попередні роки.
Не варто відкидати можливості, що на 9 травня до Росії знову завітає "бавовна". Це буде ударом по іміджу диктатора Владіміра Путіна.
Можливо, хтось завдасть ударів на парадах у Москві та інших містах. Там явно побоюються прильотів дронів. Це в черговий раз продемонструє низький рівень російського ППО та завдасть удар по іміджу Путіна,
– зауважив Маломуж.
Російська ракета влучила у будинок в Умані: коротко
- Російські загарбники здійснили черговий масований ракетний удар вранці 28 квітня. Одна із ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані.
- Внаслідок цієї терористичної атаки загинули 23 людини, серед яких – 6 дітей. Раніше в МВС повідомляли про 18 постраждалих.
- Відомо, що російські загарбники атакували Умань крилатою ракетою Х-101.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по житловому будинку в Умані. Він підкреслив, що мішенню Росії знову стали мирні люди. Окупанти обов'язково відповідатимуть за усі свої воєнні злочини.