Про це 24 Каналу розповів український генерал, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, вже минула низка "сакральних" дат для росіян, і тоді ракетних обстрілів не було.

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Тому, можливо, на 1 та 9 травня не буде масованих ракетних ударів. Однак це лише припущення. Вгадати на 100%, коли саме окупанти запустять ракети – неможливо.

Я думаю, що вони поміняли тактику. І тепер не роблять ракетні удари у "сакральні" дати. Хоч вони можуть використати формат неочікуваності. Потрібно готуватися. Завжди маємо бути готовими до цих ударів,

– зазначив Маломуж.

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Що може трапитися в Росії на 9 травня

Як наголосив Маломуж, в Росії побоюються різної "бавовни" на 9 травня. Тому там скасували паради в прифронтових областях. Хоча в Москві його таки планують провести, але з меншою кількістю техніки, ніж в попередні роки.

Не варто відкидати можливості, що на 9 травня до Росії знову завітає "бавовна". Це буде ударом по іміджу диктатора Владіміра Путіна.

Можливо, хтось завдасть ударів на парадах у Москві та інших містах. Там явно побоюються прильотів дронів. Це в черговий раз продемонструє низький рівень російського ППО та завдасть удар по іміджу Путіна,

– зауважив Маломуж.

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