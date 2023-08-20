Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисной, отметив, что российский диктатор хочет уничтожить как Украину, так и украинцев.

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"Логистика террориста – всегда проста. Исторический момент – либо мы их, либо они нас", – подчеркнул политолог.

Однако Запад не понимает и думает, что можно договариваться и находить общее мнение с террористом. Во всех странах-флагманах, по словам Лисного, есть закон, что они не ведут переговоры с террористами. Однако к России применяют другие рычаги.

"На самом деле это хуже Аль-Каиды. Это среднее между ней, Сомали и чем угодно", – отметил политолог.

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Партнеры уже привыкли к войне

Запад уже привык к тому, что россияне наносят удары по центрам украинских городов. Сначала мощные атаки врага по территории Украины побуждали западных партнеров к активным действиям. Сейчас обстрелы так не воспринимают.

И это очень плохо. У нас разная логика: мы боремся за выживание, а остальные играют в геополитику, политику. Наши интересы совпадают, но цена вопроса разная. Они платят деньгами, а мы платим жизнями,

– добавил Олег Лисной.

Политолог считает, что не стоит уменьшать роль Украины на нынешнем историческом этапе. Ведь если бы украинское государство не воевало, то воевал бы Запад. В настоящее время воюют именно украинцы.

Лисной отметил, что у определенной части общества до сих пор остаются "колониальные боли". Мол, "как Россию можно победить, она же большая", "почему мы верим в победу" и т.д.

В настоящее время такая риторика начала появляться у лидеров мнений. Так они начинают изменять свою позицию. Раньше она была очень четкая: или победа, или смерть.

Это должен каждый украинец понимать. Только так мы сможем чего-нибудь достичь. Если у нас будет какой-то люфт "договориться где-то, сохранить нацию, хоть частично, где-то там во Львове, а все остальное можно отдать пока, а потом как пойдем"... Нет, потом не будет. Либо все, либо ничего,

– подчеркнул он.

Не должно быть иллюзий, что по частям можно как-то удовлетворить "большого дракона" – Россию. Поэтому нужно приучать иностранных партнеров к тому, что его нужно уничтожать и не бояться.

Угроза ракетных обстрелов