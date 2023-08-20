Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний, зауваживши, що російський диктатор хоче знищити як Україну, так і українців.

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"Логістика терориста – завжди проста. Історичний момент – або ми їх, або вони нас", – наголосив політолог.

Однак Захід цього не розуміє й думає, що можна домовлятися та знаходити спільну думку з терористом. В усіх країнах-флагманах, за словами Лісового, є закон, що вони не ведуть переговорів з терористами. Однак до Росії застосовують інші важелі.

"Насправді, це гірше Аль-Каїди. Це середнє між нею, Сомалі й чим завгодно", – зауважив політолог.

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Партнери уже звикли до війни

Захід уже звик до того, що росіяни завдають ударів по центрах українських міст. Спочатку потужні атаки ворога по території України спонукали західних партнерів до активних дій. Нині ж обстріли так не сприймають.

І це дуже погано. У нас різна логіка: ми боремося за виживання, а решта граються в геополітику, політику. Наші інтереси збігаються, але ціна питання різна. Вони платять грошима, а ми платимо життями,

– додав Олег Лісний.

Політолог вважає, що не варто применшувати роль України на нинішньому історичному етапі. Адже, якби українська держава не воювала, то воював би Захід. Нині воюють саме українці.

Лісовий зауважив, що у певної частини суспільства досі залишаються "колоніальні болі". Мовляв, "як Росію можна перемогти, вона ж велика", "чому ми віримо в перемогу" тощо.

Нині така риторика почала з'являтися в лідерів думок. Так вони починають змінювати свою позицію. Раніше вона була дуже чітка: або перемога, або смерть.

Це повинен кожен українець розуміти. Тільки так ми зможемо чогось досягнути. Якщо в нас буде якийсь люфт "домовитися десь, зберегти націю, хоч частково, десь там у Львові, а все решта можна віддати поки що, а потім як підемо"… Ні, потім не буде. Або все, або нічого,

– наголосив він.

Не має бути ілюзій, що частинами можна якось задовольнити "великого дракона" – Росію. Тому треба привчати закордонних партнерів до того, що його треба знищувати та не боятися.

Загроза ракетних обстрілів