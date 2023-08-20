Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона заявила, що військові оцінюють рівень загрози з моря, як високий, інформує 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про загрозу ракет з Чорного моря

Наталія Гуменюк зазначила, що цей ракетоносій вийшов на бойове чергування ще ввечері 19 серпня. За її словами, цей човен наразі перебуває під суворим контролем українських військових.

Це підводний човен, який споряджений 4 "Калібрами" і ми сповістили про це оперативно у мережі. Це означає, що ворог намагається напружувати певні напрямки для того, щоб виснажувати наші системи протиповітряної оборони,

– наголосила вона.

Речниця також пригадала, що кілька днів назад окупанти так само оперативно вивели ракетоносій у море, але атака відбувалася з Північного напрямку тоді росіяни застосовували безпілотні ударні апарати типу "Шахед".

Гуменюк також додала, що зараз в Чорному морі перебуває 9 кораблів, серед них 1 ракетоносій підводний човен. Також один корабель наразі є на плаву в Азовському морі, де викриває надводну обстановку.

"Тобто ракетну небезпеку ми оцінюємо, як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами протиповітряної оборони", – підкреслила вона.

Наостанок Наталія Гуменюк закликала не ігнорувати повітряні тривоги у разі пуску "Калібрів" з Чорного моря. Адже, оскільки їх складно виявити, від сигналу про ракетну небезпеку треба діяти дуже оперативно.

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