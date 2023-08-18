Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" в ефірі телемарафону заявила, що налаштування такого гуманітарного коридору для відновлення навігації в акваторії Чорного моря – це надзвичайний прорив, пише 24 Канал.

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Що сказала Гуменюк про зерновий коридор

(Організація коридору – 24 Канал) – надзвичайна операція, яку ми запровадили в тих умовах, в яких були затиснуті терором Росії, та все-таки – перший пішов, як то кажуть, експеримент вже розпочато, і будемо сподіватись, що інші судна також зможуть безпечно вийти з портів України,

– заявила Наталія Гуменюк.

Капітан 1 рангу Держприкордонслужби пояснила, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія оголосила північно-західну частину Чорного моря місцем проведення "контртерористичної операції", хоча інших терористів, крім Росії, там не було, то орієнтовно 100 суден були заведені в українські порти. Це були всі судна, які перебували в акваторії територіального моря України.

Вже після початку функціонування зернового коридору, відповідні судна, які могли бути завантажені збіжжям і вийти, дійсно працювали в рамках коридору.

В Одеському порту ще залишаються орієнтовно 40 суден

Наталія Гуменюк пояснила, що орієнтовно 40 суден ще залишаються в порту Одеси. Ще є певні залишки суден в Чорноморському і Південному з тих, які заходили.

"Але треба усвідомлювати, що судна різної кваліфікації призначені для перевезення, в тому числі й пально-мастильних матеріалів, і це додаткова небезпека у випадку прямування таким маршрутом. Розмінування моря… Нікуди не зникло. Часом, за інформацією наших партнерів, навіть посилилось – після завершення зернової угоди Росія вживала заходів для того, щоб посилити мінну небезпеку в територіальному морі України", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що функціонування організованого Україною коридору передбачає усвідомлення судновласниками небезпек та відповідальності за це. Адже тільки після ретельно вивірення всіх позицій ухвалюють рішення про рух судна, що і відбулось з Joseph Schulte.

Чи буде надалі діяти організований коридор у Чорному морі

Це досить специфічна історія, але загальне функціонування такого коридору цілком можливе. Саме так функціонували зернові коридори, але був дуже суттєвий нюанс – гарантії ООН і Туреччини, які були долучені до цих угод. І не тільки Сили оборони України забезпечували безпекову складову, а саме наявність цих гарантій стримувала ворога дуже суттєво,

– пояснила Наталія Гуменюк.

Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" пояснила, що атаки росіян на регіон під час функціонування зернового коридору не припинялись, включно з напрямком портової та припортової інфраструктури.

Гуменюк додала, що росіяни підступні, не дотримуються законів та звичаїв ведення війни. Тому ризик залишається. Тож без підтримки світової спільноти та переконливих гарантів Україна може не впоратись.

Вона запевнила, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку судноплавства.

Розуміти треба одне: ми не здатні на сьогодні в абсолюті протралити повністю весь шлях, щоб убезпечити від наявності мін, але максимально докласти зусиль можемо,

– заявила Наталія Гуменюк.

Joseph Schulte вперше вийшов коридором, який організувала Україна

З порту Одеси 16 серпня вийшов контейнеровоз Joseph Schulte, який перший пройшов запропонованим Україною "тимчасовим коридором". Для цього Київ звертався до Міжнародної морської організації (IMO). Їхня Рада своєю чергою:

визнає міжнародне право нашої держави на вільне торговельне судноплавство;

закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

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Тому контейнеровоз Joseph Schulte, який прямує під прапором Гонконгу, пройшов встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Варто зауважити, що у навігаційному дорученні Військово-морських сил ЗСУ мовиться про тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України, які діють із 8 серпня 2023 року.

Станом на 18 серпня контейнеровоз Joseph Schulte вже прибув у порт Стамбула. Детальніше про це – читайте за посиланням.

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