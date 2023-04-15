Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, пока Россия будет воевать с Украиной, будет угроза ракетных обстрелов.
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По его мнению, Россия не будет совершать массированный ракетный удар на Пасху. Ведь на сегодняшний день у них исчез смысл атак, которые были на протяжении зимы. Тогда они пытались уничтожить украинскую энергосистему, но ничего не удалось. Несмотря на это, всегда нужно быть готовым, что ракетный удар произойдет. И идти в укрытие во время воздушной тревоги.
Россиянам нет смысла продолжать обстрелы в парадигме уничтожения украинской энергосистемы. Очевидно, что они ищут другие цели. Я думаю, что завтра ничего не будет. Но это только моя точка зрения. Буду рад, если она будет правильной,
– отметил Попович.
По всей вероятности, уже осенью и зимой 2023 года россияне возобновят свои массированные ракетные удары против украинской энергосистемы. Однако для этого им нужно существенно снизить обстрелы весной и летом, чтобы собрать определенный запас.
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Есть ли угроза от российских ракет Х-50
Как отметил Попович, была информация, что оккупанты собираются запустить в серийное производство крылатых ракет воздушного базирования Х-50. Они, по некоторым данным, представляют собой ухудшенную копию Х-101.
Впрочем, пока нет достаточных данных, чтобы проанализировать, увеличатся ли угрозы от ракетных обстрелов при наличии этих ракет у россиян. И следует помнить, что по состоянию на осень украинское ПВО существенно усилится с помощью ЗРК Patriot и SAMP-T.
Россияне могут запустить в серийное производство ракеты Х-50
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что россияне планируют в июне запустить в серийное производство ракеты Х-50. Это может позволить Кремлю активизировать ракетные удары по Украине осенью.
- В издании Defense Express отметили, что раньше считалось, будто проект ракет Х-50 существует только "на бумаге". Они – несколько упрощенная версия ракеты Х-101. Поэтому в теории можно предположить, что их реально производить больше при меньшей затрате ресурсов.
- Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что о возможностях этой ракеты владеет действительно ограниченный круг лиц даже в России. Пока известно, что их дальность – 1500 километров.