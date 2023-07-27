Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. У большинства самолетов типа ТУ-22, которые Россия использует для бомбардировки Украины, завершается срок эксплуатации.

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"На авиабазе Ханское на территории России начали переподготовку для пилотов с ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Это российские стратегические бомбардировщики, которыми Россия наносит ракетные удары по Украине", – сообщил военный эксперт.

Главной причиной переподготовки экипажей, которая продлится полгода, являются проблемы по продлению регламента летательной годности машин ТУ-22М3, большинство из которых имеют устаревшие бортовые системы.

Вместе с самолетом отпадет один тип ракет

Бомбардировочный самолет ТУ-22 переносит ракеты Х-22, которыми Россия атакует мирные украинские города. Если этот тип самолетов полностью будет выведен из эксплуатации, Россия не сможет запускать соответствующие ракеты.

"Поскольку Россия не имеет собственного производства и не может закупить необходимые системы для восстановления ТУ-22, ракеты Х-22, которые переносит этот самолет, могут отпасть. Зато будут применять ракеты Х-101 и Х-555, которые поднимает аэроплан ТУ-95", – подчеркнул Жданов.