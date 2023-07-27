Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. У большинства самолетов типа ТУ-22, которые Россия использует для бомбардировки Украины, завершается срок эксплуатации.
Смотрите также Есть определенные повреждения, – Игнат рассказал об ударе окупантов по Староконстантинову
"На авиабазе Ханское на территории России начали переподготовку для пилотов с ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Это российские стратегические бомбардировщики, которыми Россия наносит ракетные удары по Украине", – сообщил военный эксперт.
Главной причиной переподготовки экипажей, которая продлится полгода, являются проблемы по продлению регламента летательной годности машин ТУ-22М3, большинство из которых имеют устаревшие бортовые системы.
Вместе с самолетом отпадет один тип ракет
Бомбардировочный самолет ТУ-22 переносит ракеты Х-22, которыми Россия атакует мирные украинские города. Если этот тип самолетов полностью будет выведен из эксплуатации, Россия не сможет запускать соответствующие ракеты.
"Поскольку Россия не имеет собственного производства и не может закупить необходимые системы для восстановления ТУ-22, ракеты Х-22, которые переносит этот самолет, могут отпасть. Зато будут применять ракеты Х-101 и Х-555, которые поднимает аэроплан ТУ-95", – подчеркнул Жданов.
Ракетные обстрелы Украины: последнее
- В ночь на 27 июля россияне атаковали Украину "Шахедами" и "Калибрамы". В Одесской области в результате атаки есть повреждение инфраструктуры.
- 26 июля оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины. В частности, противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Сообщалось о пусках 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- 26 июля в результате российской атаки в Винницкой области обломки ракет упали в районе гостиничного комплекса и тепличного хозяйства. Есть пострадавшие.