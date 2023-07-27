Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У значної частини літаків типу ТУ-22, які Росія використовує для бомбардування України, завершується термін експлуатації.
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"На авіабазі Ханське на території Росії розпочали перепідготовку для пілотів з ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Це російські стратегічні бомбардувальники, якими Росія завдає ракетних ударів по Україні", – повідомив військовий експерт.
Головною причиною перепідготовки екіпажів, яка триватиме пів року, є проблеми з продовження регламенту літальної придатності машин ТУ-22М3, більшість з яких мають застарілі бортові системи.
Разом із літаком відпаде один тип ракет
Бомбардувальний літак ТУ-22 переносить ракети Х-22, якими Росія атакує мирні українські міста. Якщо цей тип літаків повністю виведуть з експлуатації, Росія не зможе запускати відповідні ракети.
"Оскільки Росія не має власного виробництва і не може закупити необхідні системи для відновлення ТУ-22, ракети Х-22, які переносить цей літак можуть відпасти. Натомість застосовуватимуть ракети Х-101 та Х-555, які підіймає аероплан ТУ-95", – наголосив Жданов.
Ракетні обстріли України: останнє
- У ніч на 27 липня росіяни атакували Україну "Шахедами" та "Калібрами". На Одещині у результаті атаки є пошкодження інфраструктури.
- 26 липня окупанти завдали два ракетні удари по території України. Зокрема, противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Повідомлялося про пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- 26 липня внаслідок російської атаки у Вінницькій області уламки ракет впали в районі готельного комплексу та тепличного господарства. Є постраждалі.