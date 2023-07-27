Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У значної частини літаків типу ТУ-22, які Росія використовує для бомбардування України, завершується термін експлуатації.

Дивіться також Є певні пошкодження, – Ігнат розповів про удар окупантів по Старокостянтинову

"На авіабазі Ханське на території Росії розпочали перепідготовку для пілотів з ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Це російські стратегічні бомбардувальники, якими Росія завдає ракетних ударів по Україні", – повідомив військовий експерт.

Головною причиною перепідготовки екіпажів, яка триватиме пів року, є проблеми з продовження регламенту літальної придатності машин ТУ-22М3, більшість з яких мають застарілі бортові системи.

Разом із літаком відпаде один тип ракет

Бомбардувальний літак ТУ-22 переносить ракети Х-22, якими Росія атакує мирні українські міста. Якщо цей тип літаків повністю виведуть з експлуатації, Росія не зможе запускати відповідні ракети.

"Оскільки Росія не має власного виробництва і не може закупити необхідні системи для відновлення ТУ-22, ракети Х-22, які переносить цей літак можуть відпасти. Натомість застосовуватимуть ракети Х-101 та Х-555, які підіймає аероплан ТУ-95", – наголосив Жданов.