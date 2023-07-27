Однак унаслідок падіння уламків ракет постраждали люди. Про це йдеться у звіті від Вінницької ОВА, інформує 24 Канал.

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Деталі атаки Вінниччини

Як стало відомо, у передмісті Вінниці уламки однієї з крилатих ракет впали в районі готельного комплексу, а другої – тепличного господарства.

На жаль, постраждали 5 осіб. Їм усім надана необхідна медична допомога.

Масована атака України 26 липня: що відомо

У Повітряних силах повідомляли, що 26 липня окупанти завдали два ракетні удари по території України. Близько 17:00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей 3 крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 27 липня Росія атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски "Калібрів" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Щодо "Шахедів", то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

До речі, за минулу добу авіація Повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.