По словам Сикорского, ликвидация российских ракет – это законная самооборона. Таким образом Польша будет выполнять свой конституционный долг.
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Польские военные будут защищать собственную территорию
Сикорский отметил, что Польша должна гарантировать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может втянуть НАТО в войну между Россией и Украиной.
По его словам, членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства, потому что это является собственной конституционной обязанностью.
Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их – 24 Канал),
– сказал Сикорский.
По мнению Сикорского, думать о сбивании российских ракет над Украиной стоит хотя бы из-за заботы о безопасности собственных граждан.
Напомним, что 2 сентября оккупанты ударили по Украине ракетами. Из-за российской атаки на наше государство Польша снова поднимала авиацию.