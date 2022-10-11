По состоянию на 8:30 до 30 минут задерживаются 14 рейсов , а 23 рейса задерживаются на время от 30 минут и более. В то же время по привычному графику двигаются 40 поездов.

Десятки пожаров и сотни обесточенных городов и сел: в ГСЧС рассказали о массированной атаке

14 поездов задерживаются до 30 минут

По графику продолжает движение и киевская кольцевая электричка. Нормализовано движение загородных рейсов во всех регионах. Напряжение в контактной сети восстановлено.

Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме.

Важно . Следить за задержками рейсов можно на сайте Укрзализныци, в чат-ботах Укрзализныци в разделе "онлайн-табло" и в приложении.

Утренняя воздушная тревога в Украине

С самого утра 11 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу . ГСЧС предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.

Утром российские военные продолжили терроризировать Запорожье, обстреляв объекты инфраструктуры. В результате обстрела Запорожья повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие.

Дронами-камикадзе оккупанты нанесли удар по Ладыжинской ТЭС Винницкой области. Кроме того, враг пытался дронами-камикадзе атаковать Николаевскую и Одесскую области. Однако благодаря подразделениям ПВО было сбито 8 иранских дронов .

Важно – Виннитчину впервые атаковали дронами: смотрите видео