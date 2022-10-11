Станом на 8:30 до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше. Водночас за звичним графіком рухаються 40 поїздів.

До теми Десятки пожеж та сотні знеструмлених міст і сіл: у ДСНС розповіли про масовану атаку

14 поїздів затримуються до 30 хвилин

За графіком продовжує рух і київська кільцева електричка. Нормалізовано рух приміських рейсів у всіх регіонах. Напруга у контактній мережі відновлена.

Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі.

Важливо. Слідкувати за затримками рейсів можна на сайті Укрзалізниці, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку.

Ранкова повітряна тривога в Україні

Із самого ранку 11 жовтня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. ДСНС попереджає про високу ймовірність ракетних ударів по Україні.

Вранці російські військові продовжили тероризувати Запоріжжя, обстрілявши об'єкти інфраструктури. Унаслідок обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Дронами-камікадзе окупанти завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області. Крім того, ворог намагався дронами-камікадзе атакувати Миколаївську та Одеську області. Проте завдяки підрозділам ППО було збито 8 іранських дронів.

Важливо – Вінниччину вперше атакували дронами: дивіться відео