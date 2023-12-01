Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг". И он показал, что большинство украинцев единодушны в вопросе, какой регион может больше всего страдать от ракетных ударов со стороны России.

Читайте также Тревога во время взлетов МиГ-31К: сколько украинцев считают, что это нужно

Куда враг может бить

Вопрос в опросе звучал так: "Ракетные удары по Вашему населенному пункту со стороны России". Респонденты по шкале от 1 до 5 должны были дать оценку, где 1 – отсутствует угроза, а 5 – очень высокая угроза.

Начнем с региона, где, по мнению опрошенных, отсутствует угроза. Таковым считают Запад. Такой ответ дали 27% респондентов. В то же время считают, что очень высока угроза 14% опрошенных.

Отметим, что 29% опрошенных из деоккупированных регионов считают, что их населенные пункты под угрозой ракетных ударов. Впрочем, больше всего – 35% респондентов – считают, что под ударом может оказаться Киев. Собственно жители столицы предполагают, что россияне могут и будут бить по городу своими ракетами. Об отсутствии угрозы для Киева заявили лишь 6% опрошенных.

Согласно опросу, 22% опрошенных считают, что в их городе очень высока угроза ударов. В селах такой показатель достигает 15%.

Какими бы ни были результаты опроса, украинцев призывают не расслабляться. В ГУР оценили возможность ракетных ударов зимой.

Зима будет тяжелой

В ГУР МО подробнее рассказали, чего стоит ожидать украинцам этой зимой. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что в этом году зима будет такой же тяжелой, как и в прошлом.

Он отметил, что относительно недавно основными целями врага были портовая и зерновая инфраструктура, а также энергетический сектор. В то же время россияне совершают большое количество террористических атак на территории нашего государства. Под ударом больше всего находятся гражданская инфраструктура, также экономический потенциал.

Расслабляться точно не следует. То есть павербанки нужно достать и протереть, а генераторы – зарядить. Все подготовить,

– заявил спикер.

В то же время он добавил, что подготовка к нынешней зиме продолжается.